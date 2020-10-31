Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (16)
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Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (16)

31.10.2020 05:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 05:54
Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı (16)

14 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞİzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı.

14 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ

İzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı. Bu sırada Barış sitesi enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. 62 yaşındaki Emine Eren, ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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