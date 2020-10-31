Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (7)
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Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (7)

31.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:15
Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (7)

DEPREME DİŞ HEKİMİN MUAYENESİNDE YAKALANDILARTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

DEPREME DİŞ HEKİMİN MUAYENESİNDE YAKALANDILAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında kalan Buse Asyılmaz ile telefonla görüştü. Asyilmaz ile birlikte toplam 5 kişinin apartmandaki bir diş hekimliğinde bulunduğu deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi. Bakan Pakdemirli, Asyılmaz ile birlikte diğer 4 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları bölgede bekleyerek yakından takip ediyor.

Kadir OZEN/ İZMİR,


Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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