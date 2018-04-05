Ege Denizi'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele - 39 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, bir ihbar doğrultusunda Karaada'nın kuzeyinde bir lastik botu durdurdu. Botta bir Iraklı ile 38 Suriyeli bulundu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilerek sahil güvenlik karakoluna alındı. Ele geçirilen lastik bot ise bazı parçaları ayrıldıktan sonra karaya çekildi.

Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Sahil güvenlik görevlilerince kaydedilen görüntülere, göçmenlerin lastik bot üzerindeki durumları yansıdı.