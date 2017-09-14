Ege Denizi'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik şişme botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 44 Suriyeli yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim ilçesi Tekağaç açıklarında lastik botta bir grubun olduğu istihbaratı üzerine sahil güvenlik unsurları harekete geçti.



Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik botu durduran ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 44 Suriyeliyi karaya çıkardı.