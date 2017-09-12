Ege Denizi'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik şişme botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 65 kaçak göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde hareketli lastik şişme bot içerisinde bir grup göçmeni tespit etti.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan şişme botta, 35'i çocuk 65 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.