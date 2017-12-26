Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 65 yabancı uyruklu yakaladı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilleraltı mevkisinde bir grup yabancı uyruklu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.





Adreste 52 Suriye, 9 Afganistan ve 4 Angola uyruklu bulunduğu belirlendi.





Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.