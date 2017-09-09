Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 40 kişi yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8 Eylül'de lastik bot içerisinde bir grup olduğu tespit edildi.



Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 12'si erkek, 10'u kadın ve 18'i çocuk Suriye uyruklu 40 kişiyi karaya çıkardı.



Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kaçak göçmenlerin yakalanmasına ilişkin görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca basın mensuplarıyla paylaşıldı.