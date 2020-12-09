Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
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Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

09.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:00
Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.

Günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen fırtınanın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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