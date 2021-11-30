Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem (3)

İZMİR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.00'de meydana gelen deprem 37,7275 kuzey enlemi, 26,1403 doğu boylamında ve 3,97 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin Çeşme ve Urla ilçelerindeki 5 yerleşim yerine yakın olduğu belirlendi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Urla ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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