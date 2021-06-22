Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı
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Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı

Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı.

Didim açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki 51 kişi kıyıya getirildi.

Kuşadası açıklarında da yine Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 49 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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