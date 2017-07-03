Ege Denizi'nde Seyir Halindeyken Yunanistan'a Bağlı Askeri Botlardan Ateş Açıldığı İddia Edilen...
Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açıldığı iddia edilen Türk bandıralı ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 hücumbot eşliğinde Marmaris Limanı'na yanaştı.
Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açıldığı iddia edilen Türk bandıralı ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 hücumbot eşliğinde Marmaris Limanı'na yanaştı