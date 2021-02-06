Ege Denizi'nde neler oluyor? Son dakika Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Son dönemlerde depremlerin artması, vatandaşları deprem konusunda korkutuyor. Ege Denizi'nde neler oluyor? Son dakika Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'ndan alınan bilgilere Ege Denizi'nde art arda deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Ege Denizi'nde neler oluyor? Son dakika Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

EGE DENİZİ'NDE NELER OLUYOR? SON DAKİKA EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'ndan alınan verilere göre Ege Denizi'nde yine deprem meydana geldi. Saatler gece saatleri 21.22'yi gösterirken, Ege Denizi açıklarında iki farklı deprem oldu. İlk deprem 6 Şubat saat 19.09'da olurken, ikinci deprem ise 21.22'de 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.