Ege Denizi'nde motoryatları su alan düzensiz göçmenleri, kuru yük gemisi kurtardı
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Ege Denizi'nde motoryatları su alan düzensiz göçmenleri, kuru yük gemisi kurtardı

İzmir'den İtalya'ya gitmek üzere bindikleri motoryat su alınca denizde mahsur kalan yaklaşık 150 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yönlendirdiği kuru yük gemisince kurtarıldı.

Ege Denizi'nde motoryatları su alan düzensiz göçmenleri, kuru yük gemisi kurtardı
09.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:41

İzmir'den İtalya'ya gitmek üzere bindikleri motoryat su alınca denizde mahsur kalan yaklaşık 150 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yönlendirdiği kuru yük gemisince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İtalya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği motoryat, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı.

Yunanistan unsurlarını arayan düzensiz göçmenler, kendilerine yardım ulaşmayınca Türk Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istedi. Türk Sahil Güvenlik, bölgeden geçen bir kuru yük gemisini düzensiz göçmenlerin bulunduğu noktaya yönlendirildi.

Çoğunluğu Afganistan uyruklu yaklaşık 150 düzensiz göçmen, kuru yük gemisiyle Çeşme Limanı'na getirildi. Gemiyi terk istemeyen düzensiz göçmenler, ikna çabalarının ardından karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, kendileriyle birlikte motoryata binen iki kişinin denizde kaybolduğunu bildirdi.

Aç ve susuz kaldıkları öğrenilen düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik ekiplerince yemek ve su ikram edildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

"Annem denizde kayboldu"

Afganistan uyruklu 15 yaşındaki T.K, İtalya'ya gitmek üzere ailesiyle İzmir'den yola çıktıklarını belirtti.

Denizde annesinin kaybolduğunu dile getiren T.K, yardım istedikleri Yunan yetkililere durumu aktardıklarını ancak imdat çağrılarına yanıt verilmediğini ileri sürdü. T.K, kuru yük gemisiyle kurtarıldıktan bir süre sonra ayrıldıkları motoryatın tamamen battığına şahit olduklarını ifade etti.

"Geliyoruz deyip gelmediler"

Denizden kurtarılan düzensiz göçmenlerden Afgan Halil İbrahim, büyük korku yaşadıklarını ifade etti. İbrahim, "Yunanistan Sahil Güvenliği 4-5 kez aradık, 'Geleceğiz.' dediler ama gelmediler. Bize '20 dakika zaman ver geliyoruz.' dediler ama kimse gelmedi." dedi.

Afgan Cemil İbrahim de Yunanistan unsurlarından yardım istediklerini yineleyerek şöyle konuştu:

"Konum da attık ona rağmen gelmediler. Bir gemi geldi bizi kurtardı. Biz denizde bir lamba gördüğümüzde hepimiz yanımızdaki ışıkları sallayarak yardım istiyorduk. Yunanistan'ı başka başka telefonlarla da aradık. Radar sistemleriyle de yardım istedik. 'Geleceğiz.' diye yalan söylediler. "

Kaynak: AA

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