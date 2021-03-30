Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya