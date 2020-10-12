Ege Denizi'nde korkutan iki deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege Denizi'nde korkutan iki deprem

12.10.2020 04:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 04:05
Ege Denizi'nde korkutan iki deprem

İstanbul DHAEge Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

İstanbul DHA

Ege Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana  geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te  ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre  derinlikte meydana geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Trump Abdülhamit Gül Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Yekta Kopan Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Vitor Hugo Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Denizi'nde korkutan iki deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 04:05:36. #1.14#
title