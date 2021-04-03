Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Bahar Candan Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:17:23. #1.15#
title