Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

28.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:20

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA