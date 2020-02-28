Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

28.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:17
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75km/sa fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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