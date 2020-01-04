Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

04.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:18
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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