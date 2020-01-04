Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - AYDIN