Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

28.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:50

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA