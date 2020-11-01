Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Kaynak: DailyMotion.com