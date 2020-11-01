Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı
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Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı

01.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:49

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı

Kaynak: DailyMotion.com

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