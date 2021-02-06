Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan verilere göre bugün deprem oldu. Vatandaşlar Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat Cumartesi nerede deprem oldu? merak ediyor.