Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
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Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

06.02.2021 20:08 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:12
Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan verilere göre bugün deprem oldu. Vatandaşlar Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat Cumartesi nerede deprem oldu? merak ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan kayıtlara göre Ege Denizi sularında gerçekleşen depremin şiddeti bölge çevresinde hissedildi. Peki Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu? İşte detaylar!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre bugün, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.09'da Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bölgede hissedilen depremin derinliğinin 8,4 olduğu kaydedildi. Ege Denizi'nde gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı.

6 ŞUBAT CUMARTESI NEREDE DEPREM OLDU?

8,4 derinliğinde 4.2 büyüklüğünde olan deprem, Ege Denizi suları içerisinde gerçekleşti.

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