Ege Denizi'nde deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu?
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Ege Denizi'nde deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

02.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:48
Ege Denizi'nde deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

Ege Denizinde yine deprem oldu. Ege Denizi 23.46'da depremi hissedenler Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Ege Denizi'nde deprem olup olmadığını soruyor.

Ege Denizi'nde Karaburun ilçesinde deprem meydana geldi. Dünden beri gerçekleşen depremler, gece saatlerinde tekrarladı. Ege Denizi'nde deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

EGE DENİZİ'NDE DEPREM! EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, 2 Şubat 2020 23.46 saatinde İzmir Karaburun İlçesi açıklarında deprem meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında olan deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı),Ege Denizi depremini resmi web hesabından ve twitter hesabından paylaştı. Afad'ın verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında olan deprem 4.7 büyüklüğünde oldu.

Ege Denizi'nde deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu?
- AFAD-

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