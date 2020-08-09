Ege Denizi'nde deniz eğitimleri icra edildi Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Büyükada ve TCG Martı ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Alman Deniz Kuvvetlerine ait lojistik destek gemisi FGS Berlin arasında Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiği belirtildi.

Kaynak: AA