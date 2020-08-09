Ege Denizi'nde deniz eğitimleri icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
09.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:47
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Büyükada ve TCG Martı ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Alman Deniz Kuvvetlerine ait lojistik destek gemisi FGS Berlin arasında Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiği belirtildi.
Kaynak: AA