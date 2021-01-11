Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın ilerleyen saatlerde güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) etkisini göstermesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya