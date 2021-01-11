Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına bekleniyor

11.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:10
Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın ilerleyen saatlerde güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) etkisini göstermesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Samet Aybaba İsmail Kartal Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:13:38. #1.14#
title