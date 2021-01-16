Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

16.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:33
Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Donald Trump
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Bülent Ersoy Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 19:32:29. #1.14#
title