Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım