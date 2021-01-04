Ege Denizi'nde akşam saatlerinde fırtına bekleniyor
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Ege Denizi'nde akşam saatlerinde fırtına bekleniyor

04.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:14
Ege Denizi'nde akşam saatlerinde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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