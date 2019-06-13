Ege Denizi'nde 80 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, Edirne'nin Enez ilçesi Kovalık önleri mevkisi ile Enez'in güneybatı açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 19'u çocuk 80 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA