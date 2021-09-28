Ege Denizi'nde 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ege Denizi'nde 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Ege Denizi'nde 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 6 kişilik 3 can salına toplam 48 düzensiz göçmeni bindirdikten sonra Türk karasularına geri iten Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarını düzensiz göçmenleri adeta ölüme terk etti.

Yine Marmaris açıklarında can Salı içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 4 can Salı içinde toplam 57 düzensiz göçmeni kurtaran Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Ege Denizi'nde 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nde 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nde 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

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