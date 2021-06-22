Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi (Datça-Muğla) saat 01.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

(Mehmet Ölmez/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı