Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi (Datça-Muğla) saat 01.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

(Mehmet Ölmez/İHA)

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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