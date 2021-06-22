Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Haberler | Yerel

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi (Datça-Muğla) saat 01.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez

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