Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi (Datça-Muğla) saat 01.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez