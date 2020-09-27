Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

27.09.2020 02:09 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:13
Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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