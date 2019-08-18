Ege Denizi'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Edirne'nin Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 21'i çocuk, 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.