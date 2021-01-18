Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

18.01.2021 07:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 07:42
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta ve 28,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Olcay

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