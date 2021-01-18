Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
18.01.2021 07:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 07:42
Ege Denizi Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta ve 28,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Olcay