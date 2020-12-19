Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

19.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:45
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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