Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
19.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:45
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay