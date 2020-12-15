Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
15.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:32
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir