Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Datça açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak: AA