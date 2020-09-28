Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

28.09.2020 07:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 07:39
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale DHAEge Denizi açıklarında Gökçeada'ya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale DHA

Ege Denizi açıklarında Gökçeada'ya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre,  sabah saat 07.12'de 37,57 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici

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