Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
(İHA)
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı