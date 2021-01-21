Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

21.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 02:52
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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