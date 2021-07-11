Ege Denizi'nde 4.3'lük deprem
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaburun'un yaklaşık 44 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti. - İZMİR
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı