Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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