Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.42'de ve 22,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 34,87 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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