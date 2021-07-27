Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan alınan bilgiye göre, saat 13.02'de Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 16 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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