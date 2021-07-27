Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.02'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'un 35,84 kilometre açığındaki deprem, kırsal Hasseki, Sarpıncık, Tepeboz, Parlak ve Bozkoy mahalleriyle Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde hissedildi. Yerin 16,10 kilometre derinliğinde olan depremde, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı. 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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