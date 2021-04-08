Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,73 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün Datça'ya 26,9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş