Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA / Sertaç Bulur - Güncel