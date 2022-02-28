Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AA, Sertaç Bulur - Güncel
 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Ege Denizi, Muğla, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title