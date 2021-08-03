Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 45,62 kilometre olarak ölçüldü.

Açıklamada ayrıca deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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