Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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