Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, depremin açık denizde meydana geldiğini belirterek, "İlçemizde depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen